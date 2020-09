Il Manchester City non molla Kalidou Koulibaly. Pep Guardiola ha individuato nel difensore del Napoli il rinforzo ideale per la propria linea difensiva e prepara, così, una nuova offerta da recapitare ad Aurelio De Laurentiis, che non vuole meno di 75 milioni di euro. A breve è attesa una nuova proposta, che non esclude contropartite gradite ai partenopei, per trovare l’accordo definitivo. Accordo che invece c’è già con tra giocatore e Citizens.



Fali Ramadani sta gestendo la situazione, con il City in pressing da più di tre mesi per il senegalese, già d’accordo per un contratto triennale con il club inglese. Che lo vuole per puntellare la difesa e lanciare la sfida al Liverpool.