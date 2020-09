La questione Koulibaly continua a tenere banco in casa Napoli. Il difensore senegalese potrebbe lasciare il club partenopeo per approdare al Manchester City. Resta però la distanza tra domanda e offerta, con gli inglesi che non sono neanche disposti a parlare direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis.



Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato di Koulibaly. Queste le sue parole:



"Serve che ci sia un accordo tra le parti. Il mercato quest'anno è meno scontato che mai e si animerà l'ultima settimana. Tutti i giocatori del Napoli che conosco stanno bene lì e amano la città. Nella mia esperienza, avendo avuto a che fare con tanti giocatori fin dai tempi di Maradona, ho trovato solo persone entusiaste. L'eccezione, magari, può essere Allan. Nessuno in questo Napoli ha chiesto la cessione, neanche Koulibaly”.