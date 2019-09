Intervenuto ai microfoni di Players' Tribune Global, Kalidou Koulibaly ha parlato della questione razzismo: "A Roma, contro la Lazio, ero un po' triste. Un po' tanto, in realtà. Mi sono reso conto che stavano facendo il verso della scimmia contro di me. Hanno fatto questi suoni, ma cos'è? Il mister si è accorto che mi davano fastidio, lo ha notato nel mio comportamento in campo. Ha detto 'Kouli non sta giocando bene, dobbiamo smettere ora di giocare'. L'arbitro, Irrati, ha deciso di fermare la partita e siamo stati fermi per cinque minuti. Lo speaker ha fatto un annuncio, abbiamo fermato la partita, ma i cori non si sono fermati. Mi hanno provocato davvero tristezza".



L'ANEDDOTO - Continua: "Mi ricordo che prima della gara, il bambino con cui sono entrati in campo mi aveva chiesto la maglia e l'avevo promessa. Stavo camminando verso l'uscita perchè mi avevano suscitato rabbia e...non so come, ma ho avuto quell'istinto, ho cercato il bambino e gli ho dato la maglia. Lui mi ha detto che era dispiaciuto per quanto successo. Un bambino che si scusava per alcune persone stupide".