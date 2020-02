In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato Koulibaly:



FUTURO - "Koulibaly? Non ho parlato con lui del suo futuro, né mi occupo di queste vicende, quindi posso parlarne da tifoso ed esperto di mercato. Credo che il Napoli non raggiungendo la Champions League non possa permettersi di avere giocatori con ingaggio particolare come quello di Kalidou. Il presidente sarà il primo ad essere motivato per la cessione, è l'ingaggio quello che cambia completamente la prospettiva, alza il livello degli altri ingaggi e ciò diventa non più sostenibile dal momento che il Napoli potrebbe non raggiungere la Champions.



AMMUTINAMENTO - "Nessuna novità, non è stata presentata nessuna istanza, manca il presidente del collegio. Non ho alcun tipo di sensazione, al momento tutto fermo".