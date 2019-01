Un indizio di mercato tra i festeggiamenti per la vittoria col Bournemouth e il Capodanno di Paul Pogba? “Ben fatto ragazzi, bel modo di finire l'anno. Fascia per Kalidou Koulibaly, il 2019 dice no al razzismo", scrive il francese dello United nel suo ultimo post su Instagram. E arriva la risposta di Kalidou Koulibaly: "Grazie per il tuo supporto fratello, complimenti per i gol e la vittoria, ci vediamo presto". In Inghilterra hanno iniziato a rincorrersi i rumors sul possibile approdo del difensore senegalese a Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un centrale sul mercato e hanno inserito da tempo il nome di Koulibaly tra quelli dei possibili obiettivi. I tifosi della Juve sperano invece che Koulibaly stia 'chiamando' Pogba a un ritorno in Italia...