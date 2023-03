Chelsea e Benfica sono le prime due squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. Il Napoli tra sette giorni giocherà la gara di ritorno contro l'Eintracht Francoforte al Maradona, partendo dall'ottimo vantaggio di 2-0 conquistato in Germania. L'ex difensore degli azzurri, oggi in forza al Chelsea, Kalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport nel post gara di ieri ha parlato della possibilità di sfidare la sua vecchia squadra:



"Spero di incontrare il Napoli più lontano possibile. In finale, a Istanbul, sarebbe meglio. Sappiamo quanto conta Napoli per me ma sono molto concentrato sul Chelsea. Se dovessimo affrontarli daremo tutto per vincere ma spero più lontano possibile perché auguro anche a loro di andare avanti e, perché no, ritrovarci in finale".