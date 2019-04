La rivoluzione della Roma sul mercato parte dalla difesa. In partenza c'è il portiere portiere Olsen, l'obiettivo è Cragno del Cagliari anche se non dispiace il camerunense Onana dell'Ajax. Ai saluti pure Marcano e Manolas che può essere sacrificato in uscita, il primo candidato a prenderne il posto del greco è Mancini dell'Atalanta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Luca Pellegrini rientrerà dal prestito al Cagliari. Il nome nuovo è Jules Koundé del Bordeaux, seguito anche da Inter e Milan.