Leonardo Koutris, terzino sinistro greco di origini brasiliane di proprietà dell’Olympiacos, è stato accostato di recente al Napoli.



Il suo agente, Nikolaos Klitsidis, ha parlato si microfoni di gonfialarete.com. Queste le sue parole:



IL NAPOLI - “Non ho sentito ancora nessuno del Napoli, ma è sicuramente un grande club. Gattuso conosce il mio assistito, dato che lo ha affrontato quando allenava l’Ofi Creta e anche il Milan. A Napoli c’è anche Manolas, compagno di nazionale greca. È il momento giusto per provare ad acquistarlo, dato che in questa fase sta giocando di meno ed il suo prezzo a giugno potrebbe essere più alto”.



LE QUALITÀ - “Leonardo è brasiliano e nel sangue ha qualità offensive importanti, cosa che si chiede tanto ai terzini di oggi. Credo sia perfetto per il Napoli”.



IL TRASFERIMENTO - “Ci sono altri club su di lui, altri hanno provato a prenderlo nelle precedenti sessioni di mercato, con offerte provenienti da Spagna e Francia. Conosco il calcio italiano, ho portato Papastathopoulos al Genoa e poi al Milan. Gli dicevo che il calcio italiano gli avrebbe fatto fare il salto di qualità per crescere tatticamente. Mi auguro sarà così anche per Koutris”.