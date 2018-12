Il centrocampista del Chelsea Mateo Kovacic, in prestito dal Real Madrid, parla del proprio futuro a Sky Sports UK: "Penso che il trasferimento sia stata la cosa più importante che ho fatto per la mia carriera. E' stato un passo che volevo fare, volevo venire qui. Dico grazie al mio precedente club e al Chelsea che mi ha voluto fortemente. Mi sta piacendo molto la vita qui. Per ora sono felice: la città è straordinaria, il club è uno dei migliori al mondo e i miei compagni sono straordinari. Devo rispettare il mio precedente club, il Real Madrid: mi ci vedo a restare qui, ma ho un contratto che devo rispettare ed è quello che voglio fare. Per ora, il mio compito è dare il massimo ogni giorno".