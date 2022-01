Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, rivela a Sky Germania dove intende chiudere la sua carriera: "​Sono alla mia ottava stagione al Real ed è un rapporto incredibile che non rovinerei mai. Ho comunicato in modo chiaro che voglio chiudere la mia carriera qui ed è quello che succederà. Non so quando sarà, non posso dirlo oggi. Potrà essere nel 2023 ma anche uno o due anni dopo".