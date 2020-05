Il Torino sta guardando con interesse in casa Milan in vista della prossima stagione: sono diversi, infatti, i calciatori rossoneri che interessano alla società granata. Non è certo un mistero che tra questi ci sia Giacomo Bonaventura, giocatore in scadenza di contratto per cui la trattativa è già stata avviata.



Piace anche Rade Krunic, giocatore che il presidente Urbano Cairo seguiva già ai tempi dell'Empoli. Il terzo milanista a essere finito nel mirino del Torino è il giovane Tommaso Pobega, che in questa stagione si è messo in luce in serie B con la maglia del Pordenone, squadra alla quale era in prestito.