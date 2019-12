Non sono stati mesi facili per Rade Krunic. Il centrocampista, acquistato dal Milan in estate dall’Empoli, si è ritagliato poco spazio nella mediana rossonera. Giampaolo non lo ha mai preso in considerazione, Pioli prima lo ha lanciato (3 di fila da titolare), poi lo ha messo da parte, rispolverando Kessie. Seguito qualche mese fa dal Fenerbahce, innesti giorni diversi club hanno sondato il terreno sentendo il suo agente. Il Milan ha però fatto la sua scelta per il prossimo mercato di gennaio.