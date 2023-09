Oggi è il giorno di Real Sociedad-Inter, gara valevole per la prima giornata nel gruppo D in Champions League. L'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro sfoglia tre quotidiani sportivi spagnoli: Marca, Sport e Mundo Deportivo dall'esterno dell'Estadio Municipal di San Sebastian.



Per sfidare "l'Inter più forte degli ultimi dieci anni", la Real Sociedad si affida al nazionale giapponese Takefusa Kubo (classe 2001 ex Real Madrid), che agirà in attacco sulla fascia destra dalle parti di Bastoni e Dimarco.