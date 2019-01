Juraj Kucka si presenta come nuovo centrocampista del Parma: "Ora penso sia fondamentale per me riprendere il ritmo partita e migliorare la condizione fisica. Sento la responsabilità di essere in una società di grande tradizione come il Parma: la classifica è già buona ma sono convinto che, continuando su questa strada, potremo migliorare ulteriormente il nostro piazzamento. Ruolo? Mezzo destro o mezzo sinistro: penso di dare il massimo in questi ruoli. Se il mister avesse bisogno di un giocatore davanti alla difesa, non avrei problemi a cambiare posizione. In passato sono stato utilizzato anche come terzino. Ho già parlato con D’Aversa: mi ha spiegato cosa vuole da me. Siamo in piena sintonia. Trattativa con il Parma? Quando mi hanno accennato di un interessamento, ho spinto per chiudere la trattativa. Volevo l’Italia: ho vissuto in questo Paese per più di sei anni. È la mia seconda casa".