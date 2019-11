Dejan Kulusevski, centrocampista di proprietà dell'Atalanta ma ora in prestito al Parma, parla a fotbollskanalen dell'interesse delle big nei suoi confronti, con l'Inter, in particolare, che lo ha messo nel mirino: "Se gioco bene, credo sia normale che si scriva di altre squadre interessate a me. Ma non ci penso, perché ho un accordo di un anno con il Parma, e quando avrò finito questa stagione mi siederò con il mio agente e la mia famiglia e sceglierò il meglio per me. Non c’è nulla a cui penso ora, solo al Parma".



SULLA SVEZIA - "Avevo dimenticato che era tempo di convocazioni. Ero a Parma, sono rimasto in campo un po’ di più con un compagno di squadra, poi Gagliolo è uscito dallo spogliatoio e ha gridato che ero stato convocato. Ho chiesto per cosa e mi ha risposto in Nazionale. Non ci ho creduto. Ma sono entrato, ho controllato il telefono e ho visto che aveva ragione, c’era scritto Kulusevski".