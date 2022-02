, metaforica e non. In un weekend segnato dalla bufera che si è abbattuta su Londra e tutta l'Inghilterra, ilha ritrovato un po' di serenità grazie alla vittoria sul Manchester City. Un risultato per molti aspetti sorprendente, arrivato a pochi giorni dall', deluso per una rosa indebolita, a suo avviso, dal mercato di gennaio. Un 3-2 sugli uomini di Pep Guardiola arrivato anche grazie a un assist e al primo gol con la maglia degli Spurs di DejanIl centrocampista svedese era stato etichettato appena qualche giorno prima della sfida dell'Etihad come "non ancora pronto" dal suo allenatore e la risposta migliore l'ha fornita in campo, con una prestazione di maturità fisica e caratteriale. Una partita per ripagare anche laacquistandolo dall'Atalanta per 35 milioni di euro più altri nove di bonus nel gennaio 2020 e che due anni dopo ha deciso di puntare nuovamente su Dejan, nonostante un anno e mezzo più di bassi che di alti con la maglia bianconera.A voler puntare sulla sua rinascita a gennaio non è stato però solo il Tottenham.. Dalle parti di Zingonia Kulusevski era arrivato poco più che bambino, lì si era allenato ed era cresciuto fino a diventare un talento cercato da molti top club. La Dea poteva offrire allo svedese l'ambiente giusto per ritrovare la serenità persa a Torino, ma solo con un. L'offerta degli Spurs, invece, comprendeva anche un diritto di riscatto e ha convinto la Juve, alla ricerca di fondi dopo l'investimento per Vlahovic. Niente ritorno a Bergamo, ma una nuova avventura a Londra: il viaggio di Dejan prosegue in Premier.