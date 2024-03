Kulusevski: 'Volevo scappare dalla Juventus'

si è raccontato a cuore aperto. L’esterno offensivo del Tottenham ha raccontato se stesso in una lettera pubblicata sul su The Player's Tribune. Tra i vari passaggi ce n’è anche uno sulla Juventus, nel quale lo svedese spiega le difficoltà incontrate in bianconero: “. Beh, penso che sia una cosa strana da dire quando ho vinto due trofei, ho giocato entrambe le finali e ne ho decisa una con un gol e un assist contro la mia ex squadra, l'Atalanta”.- “Ma negli ultimi sei mesi è vero che ho passato un periodo difficile - continua Kulusevski - Erano sei mesi che non facevo una partita da titolare.. Onestamente mi sono sentito imbarazzato, persino inutile. Alcune persone cominciarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. E mi sono sentito colpito. È normale, umano. Quando inizi a crederci, quello è proprio il diavolo"- “Sapevo che dovevo scappare.- conclude Kulusevski - pochi giorni prima della chiusura della finestra di mercato, e il tempo a nostra disposizione stava scadendo. Poi mi ha detto che il Tottenham era interessato e io ho solo chiesto quando sarebbe stato il prossimo volo”.