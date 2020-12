Il difensore giallorosso Marash Kumbulla è intervenuto a Teleradiostereo a margine della distribuzione dei doni natalizi organizzata all’Istituto Spallanzani da Roma Cares. Queste le sue dichiarazioni:Parleremo con il mister riguardo quello che non è andato bene ieri. Nel secondo tempo siamo calati, abbiamo fatto fatica contro una squadra forte. Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo al passato non miglioriamo mai. Dobbiamo guardare gli errori e cercare di non ripeterli.Dimostreremo che non è così, lo abbiamo già fatto seppur pareggiando contro Juve e Milan dimostrando di potercela giocare con tutti. Ieri è andata male nel secondo tempo, ma con le altre squadre c rifaremo.Vieni da una realtà di provincia come Verona, hai sentito l’impatto calcistico e umano nella grande città?No perché ero subito concentrato sulla squadra e volevo farmi trovare a disposizione dal mister. Sono molto tranquillo, mi piace stare a casa e quindi mi comporto a Roma come facevo a Peschiera.E’ tutto diverso rispetto allo scorso anno, ho imparato già tanto con giocatori del calibro di Ibanez, Smalling e Mancini. Già adesso mi sento molto migliorato rispetto a quando sono arrivato.La Roma mi ha dimostrato subito interesse, poi grazie ai tifosi, al mister e alla squadra sono stato convinto. Non ho avuto alcun dubbio.