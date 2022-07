Il Torino non cede e continua a insistere per Kumbulla, su richiesta di Juric che ha allenato il difensore al Verona. Lo riferisce Tuttosport. Per poter sferrare l'assalto decisivo al 22enne albanese della Roma, i granata però prima devono cedere Bremer, Le cifre dell'affare potrebbero aggirarsi intorno ai 15 milioni.