L'ex calciatore di Inter e Fiorentina Zdravko Kuzmanovic ha parlato in un'intervista a Radio Bruno Firenze: "Per me la Fiorentina è molto più forte del Basilea. La viola può vincere la Conference, perché sono favoriti nella semifinale poi in finale può succedere di tutto. Per chi tifo? Per la Fiorentina, è più forte e ho un bel ricordo. Ci spero per tutti i tifosi. Cabral? Finalmente, sta dimostrando la sua forza. Ora tocca a lui giocare contro i suoi ex compagni, spero possa segnare più di un gol. Vittoria anche in Coppa Italia? Ma sì, perché no? Doppietta! Sarebbe tanta roba, non succede da tantissimo e io sono il primo a sperarci. In finale non si sa mai"