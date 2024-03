Kvara a rischio, il sostituto del Napoli: Ngonge, Lindstrom, Raspadori

Enrico Turcato

La gioia per la prima storica qualificazione agli Europei della sua Georgia, l’annuncio del figlio in arrivo, ma anche quell’infortunio che nei supplementari del match contro la Grecia lo ha costretto al cambio. Un problema muscolare in zona inguinale, che tiene Khvicha Kvaratskhelia, il tecnico Calzona e tutta Napoli con il fiato sospeso.



BALLETTO FINALE - In attesa degli esami, di capire l’entità dell’infortunio e quindi la convocazione o meno dell’esterno georgiano per il match di sabato contro l’Atalanta (ore 12.30), sui social è stato pubblicato un video della Nazionale in cui Kvara si esibisce negli spogliatoi in un tipico ballo georgiano. Un video che in parte ha tranquillizzato tifosi e addetti ai lavori.



NGONGE E LINDSTROM - Nel caso in cui Kvaratskhelia fosse costretto al forfait contro l’Atalanta, Calzona ha diverse soluzioni per sostituirlo. La prima – e forse più logica – risulterebbe l’impiego di uno tra Lindstrom (favorito perché destro di piede) e Ngonge. I due esterni sono stati utilizzati pochissimo in questo 2024 e scalpitano per trovare spazio.



RASPADORI - Ma attenzione alle sorprese. Perché ad esempio la duttilità di Giacomo Raspadori potrebbe indurre l’allenatore del Napoli a puntare su di lui come esterno. Considerando, però, anche le condizioni non ottimali di Osimhen, bisognerà aspettare fino all’ultimo per capire se il nigeriano sarà disponibile o meno. E nel caso non ci fosse sarebbero proprio Raspadori e Simeone a giocarsi una maglia da titolare al centro dell’attacco.



TRAORÈ - Da non sottovalutare nemmeno la soluzione che portà ad Hamed Junior Traorè. L’ex centrocampista del Sassuolo in carriera ha agito spesso da esterno d’attacco e visto che in mezzo con Lobotka e Anguissa potrebbe giocare uno tra Cajuste e Zielinski, lo spostamento in avanti di Traorè non priverebbe comunque di qualità la mediana del Napoli.