Secondo pareggio per il Napoli in amichevole precampionato. Dopo il 2-2 strappato in extremis contro l'Adana Demirspor, questa sera la squadra di Spalletti non è andata oltre l'1-1 con il Maiorca. La partenza è anche buona, ritmi alti e anche un gioco interessante da parte degli azzurri. La sblocca Osimhen su calcio di rigore dopo nove minuti, Kvaratskhelia inventa giocate di alto livello e diverte il pubblico. Ma alla fine sono gli spagnoli a trovare il gol del pareggio con un'incertezza di Meret. Questi i nostri PROMOSSI e RIMANDATI al termine del match.





PROMOSSI



KVARATSKHELIA: il Napoli ha trovato un vero e proprio gioiello. Partita dopo partita vengono fuori giocate di alto livello. Quando parte palla al piede è difficile da fermare, le sterzate poi sono importanti. Sfiora anche un gol da lontano che avrebbe beffato il portiere in uscita.



KIM: l'esordio è convincente. È un'impresa sostituire uno come Koulibaly però questi primi quarantacinque minuti hanno mostrato un difensore aggressivo e bravo sia sull'anticipo che di testa, capace di disimpegnarsi senza troppi problemi con il mancino.





RIMANDATI



MERET: continua il suo momento negativo. Nel gol del pareggio del Maiorca c'è con un suo errore, con il pallone debole e centrale che lui si lascia sfuggire con troppa facilità.



MARIO RUI: ottimo precampionato fin qui. Stasera, però, qualcosa gli è mancato sotto il profilo della lucidità e sono venuti fuori alcuni errori soprattutto in fase di copertura.