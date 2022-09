Leonid Slutski, ex allenatore di Kvaratskhelia al Rubin Kazan, è stato ospite nel podcast del giornalista Fabrizio Romano. Ecco alcune parole riguardo il talento georgiano del Napoli:



IL TOTTENHAM - "C'erano tante voci di mercato su Kvaratskhelia e anche club realmente interessati. All'epoca costava tanto, però per me erano soldi giusti per le sue qualità. Era reduce da una sola stagione di livello e non aveva statistiche fantastiche, solo quattro gol e tre assist. Alcuni club hanno avuto molti dubbi, su tutti il Tottenham".



PALLONE D'ORO - "Kvara può diventare tra i più forti al mondo, finire tra le prime posizioni del Pallone d'Oro. È veloce, intelligente, può dribblare su entrambi i lati. Sa fare tutto ed è dotato fisicamente. È anche un grande professionista, può migliorare in fase difensiva".