Sono giorni un po' complicati in casa Napoli per quanto riguarda la situazione infortuni. Osimhen resta ancora fuori, Politano si è dovuto fermare prima della sosta per il problema alla caviglia rimediato contro il Milan e la conta degli acciaccati sembra non fermarsi qui.



Si aggiunge, infatti, Lozano. Secondo alcuni media messicani il Chucky sarebbe rimasto fuori nell'ultimo impegno con la Nazionale a causa di un fastidio alla gamba destra, non scendendo in campo per evitare di sovraccaricare. Al suo rientro a Napoli verrà valutato dallo staff medico azzurro.