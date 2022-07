Il neoacquisto del Napoli,, ha parlato per la prima volta in conferenza stampa:- "Essere a Napoli è un grande stimolo, è una grande squadra. Non sono qui per sostituire Insigne, è un calciatore importante. Il Napoli è una squadra forte, gioca un bel calcio. Quando ho avuto l'offerta ho deciso subito di accettarla".- "Ho preso la decisione giusta. Mi sono piaciuti i primi giorni e avrò ancora tempo per ambientarmi".- "C'è un clima amichevole in squadra. Ogni giorno apprendo qualcosa di nuovo".- "Spalletti l'ho conosciuto prima di venire a Napoli. Una persona fantastica, ho già imparato tanto da lui".- "Il giocatore a cui mi ispiro? Cristiano Ronaldo".- "Preferisco giocare esterno offensivo a sinistra".- "Ho iniziato a studiare italiano, voglio imparare bene la lingua. Penso che in 3-4 mesi imparerò la lingua".- "Mi avevano detto la città fosse molto bella e quando sono arrivato ho trovato la città più bella mai vista. Anche i tifosi sono molto calorosi, me l'avevano detto. Quando sono uscito per strada tutti sapevano chi fossi".- "Vorrei scrivere il mio cognome, ma scrivo sempre Kvara che è il mio soprannome".- "Il 7 è il mio numero preferito, ma era occupato e ho preso due volte il 7".- "Ho avuto tante offerte ma quella del Napoli mi ha convinto più di tutte le altre".- "Mi dispiace tanto che abbiamo perso grandi calciatori a Napoli. In squadra ci sono ancora tanti giocatori".- "Prima di tutto voglio far crescere la squadra dopodiché voglio farlo anche a livello personale".- "So cosa significhi Maradona per Napoli, è tutto. Quando ti chiamano Kvaradona è una grande responsabilità. Certamente non posso avvicinarmi a lui ma farò di tutto per renderli felici. Certo che mi piace il soprannome Kvaradona".