Prima il gol all'esordio con il Verona, poi la doppietta con il Monza. Sono bastate due giornate a Khvicha Kvaratskhelia per conquistare i tifosi del Napoli ma soprattutto l'attenzione dei bookmaker, che fino a ieri avevano escluso la new entry azzurra dalla lista dei pretendenti al titolo di capocannoniere. Il georgiano ha fatto stamattina il suo ingresso nell'elenco: su Planetwin365 si parte da quota 36, un'offerta sostanziosa ma che comunque lo pone davanti ai compagni di squadra Simeone (46), Lozano (61) e Raspadori (86), con il solo Osimhen davanti a lui, a 8 volte la posta. Kvaratskhelia si piazza meglio anche su Dzeko (46) e Giroud (56), mentre parte la rincorsa ai grandi favoriti degli analisti. Davanti a tutti i bookie confermano Vlahovic, a 3,50 in attesa del posticipo di stasera, con Lukaku secondo a 4,00 e Immobile sul terzo gradino del podio, a 4,50.