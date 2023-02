La miglior prestazione, nella serata - fin qui - più importante. Andrea Belotti ha scelto bene il momento in cui mettersi in mostra e diventare decisivo per la Roma. Il ritorno dello spareggio per gli ottavi di finale di Europa League, allo stadio Olimpico, nella notte in cui Abraham era in panchina per il colpo all'occhio subito qualche giorno fa. Un gol e una partita che il Gallo aspettava da tanto tempo: sensazioni per cui aveva deciso di lasciare il Torino e mettersi in gioco nella capitale.