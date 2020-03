Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere visto oggi, domenica 22 marzo, in tv.



Da Francesco Totti, nei panni di calciatore al suo ultimo atto, a Johan Cruyff raccontato da Sandro Ciotti, passando per Tom Hanks, Brandon Lee, Claudio Santamaria e Wesley Snipes. Azione, calcio, poesia: c'è tutto. Buona scelta. E buona visione.



DIGITALE TERRESTRE

FILM: Ghost, alle 14.05 sul Nove - Un emozionante Patrick Swayze, una sensibile Demi Moore e una Whoopy Goldberg da Oscar in una pellicola commovente, diventata cult.



FILM: La coppia dei campioni, ore 14.50 su Rai Movie - Massimo Boldi e Max Tortora in viaggio verso Praga, per la finale di Champions League.



FILM: Blade, alle 21.04 sul 20 - Il Diurno Wesley Snipes va a caccia di vampiri per le vie di New York.



FILM: The Post, alle 21.20 su Rai 3 - Steven Spielberg dirige Tom Hanks e Maril Streep nel film che narra le vicende legate ai Pentagon Papers, documenti top secret che rivelano verità scomode per gli Stati Uniti d'America.



FILM: Educazione Siberiana, alle 23.16 su Iris - Violenza, droga, criminalità, prigionia nel film di Gabriele Salvatore tratto dal romanzo di Nicolai Lilin.

, ore 12.15 e alle 18 su Sky Sport - L'ultimo saluto del Totti calciatore alla sua gente. Emozione pura., alle 19.10 su Sky Cinema Action - Il film che consegnò Brandon Lee alla leggenda. Eric Draven resuscita per vendicare la sua morte e lo stupro della fidanzata, nella pellicola di Alex Proyas tratta dal fumetto di James O'Barr., su Rai Play - Un Claudio Santamaria da urlo, insieme alla bravissima Ilenia Pastorelli, ruba applausi nell'opera prima di Gabriele Mainetti, pluripremiata.: I, su Amazon Prime - L'unica biografia autorizzata dal fuoriclasse olandese. Raccontato da Sandro Ciotti., su Amazon Prime - Charlie Sheen e Wesley Snipes ridono e divertono nella commedia che racconta le gesta di una squadra di baseball sgangherata.