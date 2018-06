Parlando in Turchia l’agente Saffet Balkan ha confermato a star.com.tr che il futuro di Milan Badelj sarà ancora in Serie A: "Badelj ha deciso di continuare a giocare in Italia per ragioni familiari. La Turchia non è presa in considerazione. Probabilmente proseguirà la sua vita calcistica a Milano. Il suo nuovo club potrebbe essere il Milan o l’Inter“.