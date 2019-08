Frane Jurcevic, amico e agente di Ivan Perisic, ha commentato ai microfoni di Sportske il trasferimento dell'esterno dall'Inter al Bayern Monaco: "Perisic è molto, molto felice, il Bayern è il club migliore. Ivan è più che soddisfatto del club e di tutto. Anche l’Inter è eccezionale, ma questo è un altro passo avanti. Ritorno all’Inter? Mai dire mai, ma a questo non posso rispondere. L’addio è stato amichevole, tutto eccezionale".



SULL'ADDIO - "Conte era sorpreso quando Ivan gli ha detto che sarebbe andato via. È andata esattamente così: dopo che è stato riportato dai media che non contava più su di lui, Conte si è avvicinato a Ivan in allenamento e gli ha detto che era arrabbiato con questi giornalisti che avevano scritte queste sciocchezze. L’arrivo del Bayern ha cambiato tutto, questa è la verità. Quando è arrivata l’offerta del club tedesco, ovviamente Ivan era interessato, ma è vero che inizialmente pensavamo che se il trasferimento fosse stato definitivo sarebbe stato fantastico, l’unico problema era che si trattava di un prestito. Abbiamo trascorso tutta la notte insieme, abbiamo parlato e valutato tutto, ad un certo punto Ivan ha detto: 'Sono un combattente, credo in me stesso, vado al Bayern, so che questo è il passo giusto per la mia carriera'. Era il momento, adesso giocherà nella sua posizione, questi sono i fatti che lo hanno spinto ad accettare".