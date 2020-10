Zarco Pelicic, agente di Stefan Savic, difensore dell'Atletico Madrid, parla di un interesse dell'Inter per il suo assistito ai microfoni di FcInterNews: “I nerazzurri, tempo fa, volevano davvero Stefan. Ma queste sono ormai delle storie trascorse”.



SCAMBIO CON BROZOVIC - “Io sinceramente ho letto questa notizia dai media. Parlato con l’Inter nelle ultime settimane? No, non ci siamo sentiti”.



SUL FUTURO - “Rinnovo? È felice all’Atletico, ma vedremo quello che accadrà in futuro…”