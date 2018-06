Dimitri Seluk, agente di Yaya Touré, centrocampista ivoriano che ha lasciato il Manchester City attaccando Guardiola ("Non ama i giocatori di colore" le parole di ieri), dice la sua, come riporta Sport24, sempre sull'allenatore dei Citizens: "Il trattamento di Guardiola nei confronti di Yaya al Manchester City non è un errore, ma un crimine che avrà delle conseguenze. Il tecnico scoprirà cosa sono gli stregoni africani. Ricordatevi queste parole: il Benfica soffre della maledizione di Bela Guttman, che gli impedisce di vincere le finali europee; Guardiola può avere tutti i soldi che vuole per il mercato, ma batterà questo record negativo"