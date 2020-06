Intervistato da FcInterNews l'agente di Hakimi, terzino destro del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid ha smentito i contatti con l'Inter per il suo assistito: "Hakimi sino al 30 giugno ha un contratto con il Borussia Dortmund. Dal giorno seguente ne avrà uno con il Real Madrid. Questa è tutta la storia, non ce n’è una differente".



L'INTER - "Non ho idea da dove provengano queste voci. Io all’Inter curo gli interessi di Borja Valero, del quale sono molto felice. Sono stato pure il rappresentante di Hector Cuper che in nerazzurro ha vissuto circa 3 anni molto belli. Voglio anche bene all’Inter. Ma la verità è che di Hakimi non abbiamo mai parlato. Non so poi cosa possa scrivere la stampa di Madrid. Oggi mi sono svegliato e ho letto pure io che questo o quel club sono sul giocatore. Ma ripeto: tutto questo non è vero".