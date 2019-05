Il noto intermediario e agente di mercato Giovanni Branchini, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui fa il punto sul calcio italiano partendo dalle operazioni da lui gestite in prima persona e allargandosi a tutte le prossime mosse di mercato che animeranno la nostra estate.



INTERMEDIARIO GLOBALE - "Attività internazionale o nazionale? Con un termine di moda, direi globale. L’ultimo trasferimento importante l’ho realizzato in Cina, Fellaini dal Manchester allo Shandong Luneng. Ho il vantaggio di essere anziano del mestiere e quindi conosciuto da tutti e per questo motivo se uno cerca - passami il termine - un determinato stile di lavoro, sa cosa trova da me".



RONALDO ALLA JVUE - "​L’operazione che credevi quasi impossibile e invece si è realizzata? Non ne ho mai parlato... Ronaldo alla Juve. È nata da un incrocio di informazioni e il nostro compito è stata quella di portare le notizie giuste all’acquirente. Tutto è nato dopo la finale di Champions, con la scintilla fatta scoccare da Mendes, che ha fatto un grande lavoro con il Real rendendo possibile la cessione di questo incredibile campione. Marotta non voleva? Non me ne sono mai accorto. Se l’ha fatto, deve essere successo in privato. Perché il presidente, lui e Paratici hanno lavorato sempre in grande sintonia".



ALLENATORI - "L'allenatore più bravo? L’allenatore che migliora di più i calciatori è Guardiola. L’allenatore più bravo in campo, in panchina, al momento delle scelte, è Allegri".



ALLEGRI - "La Juve è contenta di lui e lui ha il massimo rispetto della Juve. Resta? Penso proprio di sì. I presupposti ci sono tutti, ma proprio per la qualità del rapporto che esiste tra di loro saranno importanti gli incontri che avranno. Non credo sia questo il punto. L’obiettivo unico di questi incontri è avere un’identità di vedute su obiettivi e programmi futuri". CHIESA - "Chiesa lascerà la Fiorentina e andrà alla Juventus, ma i bianconeri prima dovranno portare a termine alcune cessioni".



DYBALA-ICARDI - "Dybala? Sì, credo che il suo addio stavolta sia possibile. Non credo sia contento lui e non credo sia contenta la Juve di questa stagione. Lo scambio con Icardi non è fantacalcio perché tutti avrebbero la possibilità di guadagnare da uno scambio del genere".



JAMES E DIEGO COSTA - "Potrebbe venire in Italia. Uno così sarebbe utile a tutti. A tutti quelli che volessero un trequartista o una seconda punta di grandissima qualità".



NAPOLI - "Insigne lascerà il Napoli? Probabilmente sì. Per il Napoli è fondamentale che resti Koulibaly. E se andasse via Insigne arriverebbe uno importante. Un Diego Costa".



MILAN - "Se il Milan sta pensando al dopo-Gattuso? A chi spetta il compito di pensare al cambiamento? A Maldini e Leonardo? C'è anche una proprietà, c'è un amministratore delegato... Il Milan deve crescere a tutti i livelli".