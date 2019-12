Andres Cury, agente di Charles Aranguiz, ha parlato a La Cuarta del futuro del suo assistito, centrocampista del Bayer Leverkusen: "Non c’è alcuna possibilità che vada via nella finestra di mercato di gennaio. Capisco che il Bayer stia lavorando per rinnovargli il contratto, ma non accadrà e non resterà in Germania al termine della stagione. Charles può andare all’Inter o al PSG. Lo vedremo".



SUL RITORNO IN SUDAMERICA - "Non credo che Aránguiz ritorni in Sud America dopo la fine del suo contratto con Leverkusen. Capisco che c'è un interesse per l'Inter di Porto Alegre, perché è un giocatore passato di lì. Tuttavia, nella vita e nel calcio, le cose cambiano".