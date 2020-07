Silvano Martina, ex portiere e oggi agente di calciatori, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli parla del suo assistito più famoso, Gianluigi Buffon: "Secondo me Gigi dopo il ritiro deve iniziare ad allenare: capisce di calcio e ha l'esperienza per poter gestire qualunque spogliatoio. La panchina della Juve? Sì, per me potrebbe farcela. Quello che lo rende diverso dagli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un suo dono di natura".