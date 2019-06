Un nuovo incontro, un nuovo vertice per cercare di sbloccare la situazione. L'agente Fifa, procuratore tra gli altri die di, si è recato questa mattina a Casaper parlare del futuro dei propri assistiti., impegnati in un viaggio a Madrid, ma nella sede rossonera è rimasto, prossimo all'ufficializzazione come nuovo direttore sportivo del Diavolo. Sul piatto due situazioni differenti, si parte con quella die del suo: prosegue la trattativa tra le parti per prolungare il contratto che attualmente lo lega al Milan fino al 2022, con l'entourage del giocatore che chiede un- Più intricata invece la situazione del fantasista spagnolo,. Il cambio di modulo con Giampaolo e la necessità del Milan di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno per questioni di bilancio potrebbero spingere Suso lontano dal capoluogo lombardo, ma nulla è definito. Ecco allora Lucci a Casa Milan, per un confronto e un aggiornamento sulla situazione dei suoi assistiti. Intorno alle 12:10, il procuratore ha lasciato Casa Milan senza rilasciare dichiarazioni.