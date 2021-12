Dopo la risoluzione del contratto con l'Inter e la lettera del club, l'agente diMartin Schoots ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito: "E' in buone condizioni fisiche, sono ottimista sul suo ritorno in campo perché il calcio è la sua passione - ha detto a La Gazzetta dello Sport -, vediamo cosa succederà a gennaio. Era chiaro che sarebbe finita così, purtroppo; l'Italia è l'unico Paese che non permette di giocare o allenarsi con un defibrillatore".- "Per ora ha salutato solo i dirigenti, ma presto incontrerà anche i compagni.. L'hanno voluto fortemente, e quando l'hanno conosciuto davvero hanno apprezzato anche l'uomo. Questa è una cosa che va al di là del calcio, e rimarrà per sempre".