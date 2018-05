La Lazio segue Roger Guedes, esterno classe 1996 dell'Atletico Mineiro in prestito dal Palmeiras. L'agente del brasiliano, Cesar Bottega, ha parlato ai microfoni di LaLazioSiamoNoi: "Dalla Lazio non è arrivata ancora nessuna offerta, né a me né al Palmeiras. Certo, Roma è una città straordinaria e la Lazio è una grande squadra. Per Roger sarebbe un grande salto di qualità, impossibile dire il contrario. Ora è all’Atletico e ci rimarrà fino al termine del Brasileirao. Allo stato attuale lo scenario più ipotizzabile è che a dicembre tornerà al Palmeiras quando scadrà il prestito. Offerte di altri club? Per adesso no. Molte squadre anche in Europa hanno manifestato interesse per lui dopo gli ultimi due anni in cui è cresciuto molto, ma proposte concrete ancora no. Vuole far bene con l’Atletico in questa stagione, poi si vedrà”.