L'Inter si rinnova. Per due croati che potrebbero partire, visti e considerati i contratti in scadenza, eccone un altro che potrebbe arrivare: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic si allontanano dal nerazzurro, mentre Andrej Kramaric si avvicina.



AL MONDIALE CON LA CROAZIA, IN SCADENZA NEL 2022 - Il procuratore Vincenzo Cavaliere, agente dell'attaccante dell'Hoffenheim quest'oggi in campo per 86 minuti nella vittoriosa sfida contro la Russia, che ha portato la Croazia ufficialmente ai Mondiali di Qatar 2022, :ha parlato del proprio assistito e dell'ipotesi nerazzurra, con i dirigenti Marotta e Ausilio alla ricerca di un vice-Dzeko, magari senza un grande esborso, visto che l'ex Leicester è in scadenza nel giugno 2022.



PAROLE IMPORTANTI - Ecco le dichiarazioni rilasciate a L'Interista: "Per il momento Kramaric è concentrato a ripetere la straordinaria stagione dell’anno scorsa, conclusasi con 25 gol e 6 assist su 34 partite giocate con l’Hoffenheim. Se qualche squadra dovesse bussare a gennaio? Andrej è molto felice all’Hoffenheim. Chiaramente, quando arrivano offerte importanti per i giocatori importanti, si valutano sempre…. Accostato all'Inter? L’Inter è uno dei migliori club al mondo, vedrei bene Andrej in Italia, farebbe senza dubbio la differenza in qualsiasi club".