Gentile Procuratore,



vorrei capire come possa un club decidere di non dialogare con un Agente di un calciatore. Mi riferisco al caso del rinnovo del contratto di Romagnoli al Milan. Così facendo il club rossonero non rischia di perdere a zero il calciatore se poi Raiola ci dovesse mettere lo zampino? E il colpaccio potrebbe essere quello di portarlo gratis alla Juve! Ettore



Gent.mo Ettore,



non ho elementi a disposizione per rispondere al tuo quesito. Rimbalzano vari rumors anche di mercato intorno al calciatore Romagnoli, dichiarazioni e smentite. In generale possiamo affermare che un calciatore potrebbe non avvalersi dell'assistenza di un agente sia nella fase di primo ingaggio che negli eventuali successivi rinnovi; in questi casi nel contratto del calciatore e/o nelle altre scritture da depositare in lega deve apparire la seguente dicitura: "il calciatore non si è avvalso dell'assistenza di un agente sportivo". Diversamente un club non può aprioristicamente escludere un Agente quando quest'ultimo abbia ricevuto la piena fiducia del proprio assistito cristallizzata in un mandato di rappresentanza (in gergo, la procura) sottoscritto e depositato regolarmente!



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato con il seguente interrogativo: Romagnoli allungherà la sua permanenza al Milan o cambierà casacca a fine stagione magari andandosene a parametro zero?