L'agente di Dennis Praet, Martin Riha, ha parlato del futuro del centrocampista ai microfoni di AreaNapoli.



“La questione è molto semplice: il Torino aveva un'opzione per riscattarlo e non l'ha esercitata. Ora come ora, dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà. La Serie A è appena finita... Noi siamo ancora in contatto con il Torino, ma dobbiamo attendere e, ovviamente, dobbiamo capire cosa voglia fare il Leicester. Il tutto potrebbe velocizzarsi nel giro di qualche giorno o settimana, perché il ragazzo vuole sapere dove dovrà iniziare la preparazione precampionato: è uno step molto importante per trovare una soluzione in vista della prossima stagione".



Ancora sul futuro di Praet: "Dipendesse da lui, accetterebbe un altro anno di prestito o preferirebbe un trasferimento definitivo, questa volta? Non è un problema che riguarda Dennis ma la società. Onestamente, un trasferimento definitivo non sembra così facile, in questo momento. Vedremo cosa accadrà nel giro di qualche giorno o settimana. Personalmente vedo più fattibile un altro prestito con obbligo o diritto di riscatto".