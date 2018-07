Intervenuto su 7gold nel corso della trasmissione Diretta Mercato con Calciomercato.com l'agente fra gli altri di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, ha parlato del mercato delle società italiane, partendo dal colpo Cristiano Ronaldo e passando per le mosse di Inter e Napoli.



Cristiano Ronaldo-Juve ci sono dubbi?

"Non vedo come potrebbe essere in discussione l'affare. Ronaldo rappresenta il Real Madrid ed è il più grande giocatore al mondo. Se la trattativa è stata esposta in questo modo non vedo come si possa tornare indietro. Credo che l'attesa sia solamente dovuta agli accorgimenti finali che sono necessari per organizzare la giusta comunicazione e i dettagli dei contratti. Racconto un aneddoto: quando le grandi società fanno un'operazione così importante la tengono segreta il più possibile e solo quando le cose vanno per le lunghe c'è il rischio, come in questo caso, che tutto vengo a galla. Per Vieira alla Juve, operazione che ho condotto anche io, trattammo in segreto due mesi prima di chiudere l'affare. L'attesa quindi è normale, ma andrà sicuramente via".



Inter regina del mercato al momento?

"Al momento non ci sono dubbi, è senza dubbio una delle due regine del mercato. L'Inter ha comprato bene ha fatto operazioni numericamente importanti perchè servivano per completare la rosa, ma anche la Juventus comprando Cancelo ed Emre Can ha fatto un ottimo mercato. Poi prendendo Cristiano Ronaldo sarà la regina del calciomercato e avrà già vinto a priori anche lo scudetto".



Si aspetta un mercato super per il Napoli?

"Secondo me no. Sono convinto che il Napoli farà il solito mercato con buoni giocatori. Non arriveranno stelle e probabilmente se non andranno via i giocatori che sono in uscita potrebbe non arrivare più nessuno. Ha una rosa competitiva e lo scorso campionato lo dimostra. Il colpo l'ha fatto con l'allenatore e per questo potrebbe anche fermarsi così".



Di Maria?

"Assolutamente no. Al contrario della Juventus che ha alle spalle un'azienda che può aiutare la società nel completare, all'occorrenza, acquisti come quelli di Ronaldo. Il Napoli non è così, non ha le spalle così larghe e quindi si è sempre autofinanziata fin da quando è arrivato De Laurentiis. Non conosco il contratto di Di Maria, ma credo sia superiore agli 8 milioni e non credo che il Napoli abbia la forza per potersi permettere un giocatore di questo genere.



Tonelli e Lapadula? Si è parlato di Bologna per entrambi.

"Tonelli sicuramente resta al Napoli e Lapadula resta al Genoa. Bologna? No ad oggi resta tutto così".