Nelle prossime settimane l'Inter avrà a lungo a che fare con l'agente Federico Pastorello. Con lui infatti, Marotta dovrà discutere del futuro di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in scadenza con i nerazzurri a giugno. "Stiamo parlando con la società e i colloqui sono positivi - le parole del noto procuratore a Rai Sport - sull'olandese. L'Inter vuole che lui resti, ma non ci dispiacerebbe anche sondare eventuali offerte da Spagna e Inghilterra. A febbraio comunque daremo una risposta".



Questo invece il punto su Acerbi, che i meneghini potrebbero riscattare dalla Lazio a giugno per 4 milioni di euro: "Marotta ci ha detto che vuole tenerlo, ma a determinate condizioni. Trattare con Lotito è difficile, ma sono fiducioso che l'accordo alla fine si troverà".