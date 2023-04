L'AIA, ossia l'Associazione Italiana Arbitri, ha un nuovo Presidente. Trattasi di Carlo Pacifici, unico candidato a ricoprire il ruolo di numero uno dopo le elezioni di questa mattina svolte nel Centro Tecnico Federale di Coverciano nel corso dell'Assemblea Generale.



Pacifici è il successore di Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni lo scorso dicembre a seguito dello scandalo che ha coinvolto Rosario d'Onofrio, ex procuratore capo degli arbitri, arrestato per traffico di droga internazionale.



Il dirigente della sezione di Roma1 ha ottenuto 260 voti, a fronte di 50 schede bianche dai 310 delegati che hanno espresso il voto. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli. Pacifici è stato infatti vicecommissario Can D (1995-1997), poi presidente del Cra Lazio (2006-2009), commissario Cai (2009-2013), e commissario Can D (2013-2017). Dal 2016 è entrato a far parte della Hall of Fame della Sezione di Roma “Generoso Dattilo”. Da marzo 2021 è componente del Comitato Nazionale AIA.