è stato protagonista nella qualificazione ai gironi di Champions League dell'Ajax. Il marocchino è tornato di moda in vista di gennaio dopo la partenza di Strootman ma, secondo il De Telegraaf, la dirigenza olandese potrebbe rompere il tetto salariale per offrire un nuovo contratto a Ziyech, in scadenza a giugno 2021. Le parti avrebbero già avuto i primi contatti e anche l'allenatore ten Hag ha confermato questo scenario; "Ne abbiamo parlato e se a mercato chiuso lui sarà ancora qui, parleremo sicuramente del suo futuro".