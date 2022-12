Ora è ufficiale. Non il passaggio di Cristiano Ronaldo, attualmente svincolato dopo la fine della sua seconda esperienza al Manchester United all'Al-Nassr, ma lo stato avanzato della trattativa. A confermarlo è lo stesso club arabo.



SONO SERI - In mattinata era stato il quotidiano spagnolo Marca a parlare di accordo già raggiunto, ma arrivano da AFP, la principale agenzia di stampa francese, conferme da Riad sul fatto che la trattativa sia seria, anche se al momento non ancora conclusa. Ronaldo e l'Al-Nassr stanno veramente trattando sulla base di uno stipendio esorbitante (qualcosa come 200 milioni a stagione), l'accordo non è lontano. Per il momento non ci siamo, ma potrebbe davvero essere questione di giorni...