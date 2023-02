All'interno di un contenuto realizzato per Dazn, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha trattato anche il problema del declino del campionato italiano:



"La qualità è scesa, si è fatto l'errore di non coltivare il nostro prodotto. I bambini a calcio ci giocano, evidentemente siamo noi a non creare le strutture, a sbagliare. Tanti giocatori mediocri sono arrivati dall'estero ad abbassare il livello, ci sono anche aspetti economici ma non dobbiamo nasconderci dietro di essi. Facciamo anche ammenda".