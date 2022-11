Al termine dell’avvincente sfida di ieri tra il Belgio ed il Marocco, conclusasi con la clamorosa vittoria per 0-2 della nazionale africana, il tecnico dei marocchini Walid Regragui ha voluto rendere omaggio al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: inutile dire che, vista anche la sua importanza tattica nello schieramento di Vincenzo Italiano, adesso a Firenze si comincia ad avere paura. Queste le sue parole dal ritiro della nazionale marocchina:



“Abbiate fiducia in me, Sofyan è un giocatore 'chiave' nei miei progetti. Sta giocando al massimo e al termine di questa Coppa del Mondo mi aspetto che si trasferisca in uno dei migliori club europei. Ne sono certo”.