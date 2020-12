Gigi Buffon in porta non cambia le gerarchie chiare considerando anche l'ottima stagione di Wojciech Szczesny. Che Matthijs de Ligt abbia già dato solidità a tutta la fase difensiva non è una sorpresa. Così come l'asse Alex Sandro-Aaron Ramsey per quanto da centellinare riesce a dare alternative ed equilibri sulla fascia sinistra, dove si concentrano i principali spunti della fase offensiva. Bilanciati dall'altra parte da un Weston McKennie che corre per tuttiPerché riescono a dividersi le zone d'attacco senza pestarsi i piedi, con Ronaldo libero di farsi trovare pronto al posto giusto battendo il centrodestra come non mai, con Morata che va avanti e indietro, a destra e sinistra, sfruttando uno stato di forma eccezionale e trasformandosi in uomo assist per CR7 e compagni.Solo tre le reti segnate dallo spagnolo in presenza di CR7, compensa il portoghese.Se la Juve non ha vinto, sostanzialmente, è colpa dei loro errori in area di rigore. Alcuni clamorosi. Ma insieme hanno dimostrato quanto sia stata una sola battuta d'arresto, un'eccezione. Eper farli rifiatare senza stravolgere equilibri che cambiano inevitabilmente con l'argentino in campo. Su questo sta lavorando Fabio Paratici, gennaio potrebbe e dovrebbe regalare una prima punta in più.